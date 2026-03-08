Лидер «Краснодара» Кордоба заявил, что холод повлиял на результат матча с «Рубином»

При этом нападающий краснодарской команды назвал победу казанцев заслуженной

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что холодная погода повлияла на результат матча с «Рубином» (1:2) в Казани. Перед игрой на поле было -12 градусов мороза.

— Впервые в жизни мне было так холодно. Холод однозначно повлиял на результат, но «Рубин» заслужил эту победу. Поздравляю соперника, — цитирует Кордобу корреспондент «Реального времени».

«Рубин» обыграл «Краснодар» в Казани со счетом 2:1 в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение о проведении игры было принято за час до стартового свистка. Встречу могли перенести из-за угрозы морозов и пониженной температуры воздуха.

Зульфат Шафигуллин