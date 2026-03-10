Второе золото России: лыжница Анастасия Багиян выиграла в спринте на Паралимпиаде

Ранее победу России принесла горнолыжница Варвара Ворончихина в соревнованиях по супергиганту

Фото: Артем Дергунов

Российская лыжница Анастасия Багиян принесла сборной вторую золотую медаль на текущих Паралимпийских играх. В финале спринта, выступая в классе NS1, она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды и заняла первое место. Сопровождал спортсменку в ходе выступления Сергей Синякин.

Эта победа стала второй золотой наградой для российской команды на текущей Паралимпиаде. Ранее успех принесла горнолыжница Варвара Ворончихина, одержавшая победу в соревнованиях по супергиганту.

Напомним, что в сентябре Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования в Сеуле. Шесть российских паралимпийцев выступают на текущих соревнованиях под национальным флагом и с гимном.



Наталья Жирнова