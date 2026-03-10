Новости спорта

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Второе золото России: лыжница Анастасия Багиян выиграла в спринте на Паралимпиаде

16:26, 10.03.2026

Ранее победу России принесла горнолыжница Варвара Ворончихина в соревнованиях по супергиганту

Второе золото России: лыжница Анастасия Багиян выиграла в спринте на Паралимпиаде
Фото: Артем Дергунов

Российская лыжница Анастасия Багиян принесла сборной вторую золотую медаль на текущих Паралимпийских играх. В финале спринта, выступая в классе NS1, она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды и заняла первое место. Сопровождал спортсменку в ходе выступления Сергей Синякин.

Эта победа стала второй золотой наградой для российской команды на текущей Паралимпиаде. Ранее успех принесла горнолыжница Варвара Ворончихина, одержавшая победу в соревнованиях по супергиганту.

Напомним, что в сентябре Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования в Сеуле. Шесть российских паралимпийцев выступают на текущих соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт

Новости партнеров

Читайте также