Вяльбе: на чемпионате России татарстанский лыжник Большунов был в своей лучшей форме

Лыжник победил в масс-старте на 50 км свободным стилем и стал 30-кратным чемпионом России

Фото: Артем Дергунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представитель команды Татарстана Александр Большунов продемонстрировал выдающийся результат на прошедшем в Южно‑Сахалинске чемпионате — спортсмен одержал четыре победы в семи гонках. На это указала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с ТАСС.

— Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона. Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников, — сказала она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 8 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем и стал 30-кратным чемпионом России. Он показал время 2:15:52,5 и опередил ближайших преследователей больше чем на 40 секунд.



Рената Валеева