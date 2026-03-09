Кузнецов: «Мороз не был преимуществом «Рубина» против «Краснодара»

Полузащитник казанской команды прокомментировал победу над лидером чемпионата РПЛ

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист вышел на поле во втором тайме, сменив Назми Грипши на 77-й минуте встречи.

Матч в Казани мог не состояться из-за морозной погоды, аппаратура за час до игры показала -12 градусов холода. Итоговое решение о выходе на поле принял главный арбитр Сергей Карасев.

— Хороший матч, выполнили тренерскую установку полностью. Реализовали на поле то, что наигрывали в течение недели на тренировках. Заслуженно победили. Понятно, что было достаточно холодно. Но мы готовились и тренировались всю неделю тоже не при плюсовой температуре (смеется). Поэтому были готовы к такой морозной погоде. «Краснодар»? Все играли в одинаковых условиях, мороз не был преимуществом.

— Что сказал в раздевалке Артига?

— Поблагодарил за победу, сказал, что мы молодцы. Всё, как обычно. Доволен.

— Какие установки дал вам Артига при выходе на замену?

— В обороне сказал играть по латералю или центральному защитнику. В атаке — играть впереди, постараться забить.

— Не было установки тянуть время?

— Такого не было, оставались изначальные установки, — сказал Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» после победы набрал 26 очков и поднялся с девятого на восьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате с 43 баллами.

Победа стала первой для «Рубина» под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Зульфат Шафигуллин