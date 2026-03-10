«Ак Барс» вернулся в тройку сильнейших по версии Индекса силы КХЛ

Ранее казанская команда с большим отрывом обыграла дома «Сибирь» впервые с октября 2020 года

Хоккейный клуб «Ак Барс» вернулся в тройку лидеров нового Индекса силы команд — вместе с «Автомобилистом» и «Локомотивом». Об этом сообщили в КХЛ.

Индекс силы — это математический рейтинг, который показывает, какие хоккейные команды сейчас играют лучше всего. Он учитывает результаты матчей в текущем сезоне: если команда побеждает в основное время, она забирает 25% баллов у соперника, а если выигрывает в овертайме или по буллитам — 12,5% от его рейтинга.

Ранее «Ак Барс» с большим отрывом обыграл дома «Сибирь» впервые с октября 2020 года. При этом казанцы испытали серьезные трудности с противодействием большинству соперника. Как «Ак Барсу» удалось победить «Сибирь» — читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова