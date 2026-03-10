«Ак Барс» объявил состав на матч против «Спартака»

В первом звене выйдут нападающие Барабанов, Сафонов и Галимов, а пару защитников составят Лямкин и Миллер

«Ак Барс» представил состав на предстоящий матч против московского «Спартака» в рамках КХЛ, который пройдет в 19:30 по московскому времени на стадионе «Татнефть Арена».

В первом звене выйдут нападающие Барабанов, Сафонов и Галимов. Пару защитников составят Лямкин и Миллер. Во втором — Хмелевский, Семенов и Тодд в линии нападения, а в обороне игру будут поддерживать Карпухин и Марченко.

Третье звено сформировано из нападающих Денисенко, Комкова и Яшкина. Защитниками в этой группе выступят старший Терехов и Фальковский. Четвертое звено представят нападающие Бровкин, Кателевский и Пустозеров, а в роли защитника в этом сочетании заявлен Потапов. Арефьев числится основным вратарем игры.

Тем временем Артемий Князев выйдет на лед во второй паре защиты «Спартака» в матче против «Ак Барса». В последний раз с москвичами казанцы встречались в ноябре.

26 января казанский клуб обменял нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева на нападающего Нэйтана Тодда из «Спартака».

Наталья Жирнова