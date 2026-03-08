Грипши: Когда побеждаешь «Краснодар», то неважно, какая вокруг погода

Футболист «Рубина» подвел итоги матча против действующего чемпиона РПЛ

Полузащитник «Рубина» Назми Грипши прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам футболиста, холодная погода в Казани внесла свои коррективы.

— Самое главное, что мы сумели победить, взять три очка. Конечно, когда мы выходили на поле, то было непросто. Чувствовалось, что пальцы замерзали. Но, когда ты побеждаешь в таком матче, тебе уже неважно, какая вокруг погода.



— Насколько сильно разнятся чемпионаты России и Казахстана, откуда вы приехали в «Рубин»?

— Я знаю, что в России чемпионат немного другого уровня. Постараюсь быстрее адаптироваться, чтобы помочь команде добиться наивысших результатов.

— Готовы ли вы физически проводить все 90 минут?

— Я себя чувствую хорошо, но понятно, что мне еще надо до конца адаптироваться к новым условиям. Прежде всего, чтобы помогать своей команде голами и ассистами, — сказал Грипши после матча с «Краснодаром».

Грипши отметился голом и ассистом, поучаствовав в обеих забитых мячах «Рубина» в ворота «Краснодара». Для албанского футболиста эта игра стала лишь второй за казанскую команду после перехода из казахстанской «Астаны».

Зульфат Шафигуллин