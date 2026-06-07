В Казани продают 46-летний спорткар за 2,7 млн рублей

Одним из отличий автомобиля являются выдвигающееся передние фары

В Казани выставили на продажу Porsche 924 1980 года выпуска с пробегом 89 тыс. км. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

скриншот с Avito

Согласно описанию, большинство комплектующих автомобиля — в оригинальном состоянии. Под капотом машины установлен двигатель объемом 2 литра и мощностью 125 лошадиных сил, коробка передач — «механика».

скриншот с Avito

Также одним из отличий автомобиля являются выдвигающееся передние фары.

Ранее сообщалось, что в Казани продают 60-летнее авто с пробегом 2,5 тыс. км.

Никита Егоров