Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Местами кратковременный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +19 до +24 градусов.
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