Минфин России приостановил валютные операции в марте

Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве

Минфин России принял решение временно не проводить операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в марте 2026 года. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве.

Операции в рамках бюджетного правила будут возобновлены после уточнения новых параметров базовой цены на нефть. При этом объем отложенных покупок и продаж валюты будет скорректирован с учетом обновленных показателей.

Минфин России последние восемь месяцев продавал валюту и золото из-за низких цен на нефть, которые были ниже базовой цены в $59 за баррель, при этом все доходы выше этой отметки должны направляться на покупку валюты и золота.

Напомним, что международные резервы России снизились до $797,2 млрд по состоянию на 20 февраля.

Наталья Жирнова