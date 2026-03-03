В России совершена первая транзакция с использованием цифровых рублей

Пилотным использованием цифрового рубля стала оплата административного штрафа частным лицом

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил о первом практическом применении цифрового рубля в российской платежной системе. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он представил информацию о первом платеже в новой форме национальной валюты.

Пилотным использованием цифрового рубля стала оплата административного штрафа частным лицом. Сумма платежа составила полторы тысячи рублей.

— Впереди, конечно, большая работа по разъяснению. Сейчас вместе с Центральным банком, Минфином России мы определяем такие интересные приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля, — сообщил Роман Артюхин.

В сентябре в России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Наталья Жирнова