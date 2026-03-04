Новости экономики

Банк России установил курсы валют на 5 марта

20:14, 04.03.2026

Доллар, евро и юань подорожали по сравнению с предыдущим показателем

Фото: Viacheslav Bublyk на Unsplash

Банк России установил официальный курс доллара на 5 марта 2026 года на уровне 77,8009 рубля. По сравнению с предыдущим показателем курс вырос на 19,16 копейки.

Официальный курс евро повышен на 43,6 копейки и составил 90,7458 рубля. Курс юаня увеличен на 2,78 копейки — до 11,2488 рубля.

Ариана Ранцева

