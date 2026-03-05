Система учета всех карт граждан России заработает в 2027 году

Создание системы связано с принятием нового законопроекта о борьбе с кибермошенничеством

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что система учета всех карт граждан России заработает в 2027 году.

Создание системы связано с принятием нового законопроекта о борьбе с кибермошенничеством. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех кредитных организациях. При этом Центробанк получит право корректировать эти показатели.

Законопроект стал частью второго пакета мер по противодействию киберпреступности. В ходе обсуждения документа в Госдуме поступили обращения граждан с просьбой пересмотреть предложенные ограничения. По мнению заявителей, лимит в 20 карт избыточен, однако ограничение в пять карт может вынудить людей открывать счета в нежелательных для них банках.



Наталья Жирнова