Банк России повысил курс доллара до 77,61 рубля
На 4 марта курс доллара вырос на 43,59 копейки
Банк России установил официальный курс доллара на 4 марта 2026 года на уровне 77,6093 рубля. По сравнению с предыдущим показателем курс вырос на 43,59 копейки.
Официальный курс евро снижен на 42,09 копейки и составил 90,3098 рубля.
Курс юаня повышен на 2,5 копейки — до 11,221 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».