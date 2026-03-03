Новости экономики

Банк России повысил курс доллара до 77,61 рубля

18:36, 03.03.2026

На 4 марта курс доллара вырос на 43,59 копейки

Фото: Pepi Stojanovski на Unsplash

Банк России установил официальный курс доллара на 4 марта 2026 года на уровне 77,6093 рубля. По сравнению с предыдущим показателем курс вырос на 43,59 копейки.

Официальный курс евро снижен на 42,09 копейки и составил 90,3098 рубля.

Курс юаня повышен на 2,5 копейки — до 11,221 рубля.

Ариана Ранцева

