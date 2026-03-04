Фондовый рынок Южной Кореи пережил сильнейший обвал за 20 лет

Основной индекс Kospi рухнул на 12,1%, опустившись до отметки 5093,54 пункта

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

4 марта фондовый рынок Южной Кореи столкнулся с масштабным падением, ставшим самым значительным со времени мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg. Основной индекс Kospi рухнул на 12,1%, опустившись до отметки 5093,54 пункта. Из-за резкого падения торги были приостановлены на 20 минут.

Котировки Samsung Electronics упали на 11,7%, SK Hynix — на 9,6%, а Hyundai Motor потеряла 15,8% своей стоимости. При этом акции нефтегазовых компаний показали рост: Daesung Energy подорожала на 30%, Kukdong Oil & Chemicals — на 29,8%, Korea Petroleum Industries — также на 29,8%.

На фоне конфликта Ирана с Израилем и США выросли котировки нефти, золота и ценных бумаг российских нефтедобывающих компаний. Как ситуация вокруг противостояния двух стран отразится на российских акциях в будущем, долго ли продлится эта борьба и какую роль в этой истории играют арктические ресурсы — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова