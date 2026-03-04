Средняя ставка по вкладам снизилась до 14,06%

В третьей декаде февраля показатель сократился на 0,2 п.п.

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков России в третьей декаде февраля снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 14,06% годовых. Об этом сообщил Банк России.

Показатель остается ниже 15% со второй декады января 2026 года. Тогда он опустился ниже этой отметки впервые со второй декады мая 2024 года.

В третьей декаде февраля 2026 года доходность вкладов на срок свыше одного года увеличилась на 0,03 п.п. По остальным срокам ставки снизились в диапазоне от 0,08 до 0,22 п.п.

Средние максимальные ставки в топ-10 банков в зависимости от срока составили:

до трех месяцев — 13,46% годовых (снижение на 0,08 п.п. ко второй декаде февраля);

от трех до шести месяцев — 13,76% годовых (–0,22 п.п.);

от шести месяцев до одного года — 13,44% годовых (–0,13 п.п.);

свыше одного года — 11,78% годовых (+0,03 п.п.).

Ариана Ранцева