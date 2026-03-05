Новости экономики

Банк России повысил официальные курсы валют на 6 марта

19:39, 05.03.2026

Доллар, евро и юань выросли к рублю по сравнению с предыдущим днем

Фото: Реальное время

Банк России установил официальный курс доллара США на 6 марта 2026 года на уровне 78,19 рубля. По сравнению с предыдущим значением показатель вырос на 38,91 копейки.

Официальный курс евро повышен на 4,68 копейки и составляет 90,7926 рубля.

Курс китайского юаня увеличен на 9,98 копейки — до 11,3486 рубля.

Ариана Ранцева

