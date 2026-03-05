Набиуллина настаивает на прозрачности причин блокировок счетов со стороны банков

В связи с этим регулятор предлагает новую систему взаимодействия между банками и их клиентами

Фото: Динар Фатыхов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на проблему недостаточной информированности клиентов банков. По ее словам, регулятор получает значительное количество жалоб от граждан, связанных с неясностью причин ограничения их финансовых операций.

В связи с этим ЦБ предложил новую систему взаимодействия между банками и их клиентами. Регулятор настаивает на том, чтобы кредитные организации не ждали обращений от клиентов, а самостоятельно информировали их о любых ограничениях.

— Если произошло ограничение операций клиента, нужно, чтобы банки проактивно информировали о тех шагах, которые клиенту нужно предпринять, и о том, почему это произошло. Не ограничиваться ссылкой на 161-ФЗ или 115-ФЗ, а подробно объяснить. Мы собираемся дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентами, — заявила Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.

Напомним, что Госдума скорректирует законы против мошенников после жалоб на блокировку счетов. По словам Набиуллиной, в процессе противодействия мошенничеству «где‑то перегнули эту палку».

Наталья Жирнова