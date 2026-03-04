Татарстан выделил муниципальным районам почти 20 миллиардов рублей

Большая часть средств — 10,9 миллиарда рублей — поступила в виде субвенций

Фото: Реальное время

Татарстан направил финансовую помощь муниципальным образованиям республики. Общая сумма межбюджетных трансферов составила 19,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РТ.

Деньги выделяются в разных формах: дотации, субсидии, субвенции и другие виды трансфертов. Большая часть средств — 10,9 миллиарда рублей — поступила в виде субвенций. На субсидии выделено 7,9 миллиарда рублей, дотации составили 400 миллионов рублей, а прочие трансферты — 200 миллионов рублей.

Ранее муниципалитетам Татарстана было уже направлено более 12 млрд рублей трансфертов. А также на прошлой неделе Минфин Татарстана приступил к подготовке бюджета на трехлетний период.

Наталья Жирнова