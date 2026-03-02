Центробанк снизил курс доллара на 3 марта

Официальный курс установлен на уровне 77,17 рублей, что на 10,02 копейки ниже предыдущего значения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Банк России установил официальный курс доллара на 3 марта 2026 года на уровне 77,1734 рубля. Показатель снижен на 10,02 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Официальный курс евро составил 90,7307 рубля, что ниже предыдущего уровня на 56,58 копейки.

Курс юаня установлен на отметке 11,196 рубля. Он снижен на 4,34 копейки.

Ранее «Реальное время» писало, что конфликт на Ближнем Востоке благоприятствует рублю.

Ариана Ранцева