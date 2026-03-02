Новости экономики

08:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк снизил курс доллара на 3 марта

20:06, 02.03.2026

Официальный курс установлен на уровне 77,17 рублей, что на 10,02 копейки ниже предыдущего значения

Центробанк снизил курс доллара на 3 марта
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Банк России установил официальный курс доллара на 3 марта 2026 года на уровне 77,1734 рубля. Показатель снижен на 10,02 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Официальный курс евро составил 90,7307 рубля, что ниже предыдущего уровня на 56,58 копейки.

Курс юаня установлен на отметке 11,196 рубля. Он снижен на 4,34 копейки.

Ранее «Реальное время» писало, что конфликт на Ближнем Востоке благоприятствует рублю.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть612.8
  • Нижнекамскнефтехим79.95
  • Казаньоргсинтез68.1
  • КАМАЗ83.8
  • Нижнекамскшина38.5
  • Таттелеком0.613