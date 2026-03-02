Выставочные экспозиции Академии наук РТ на двух форумах обойдутся республике почти в 5 млн рублей

Для Казанского электроэнергетического и Российского венчурного форумов создадут мультимедийные экспозиции с презентационными зонами и лекториями

Академия наук Татарстана объявила о проведении тендера на организацию выставочных экспозиций для участия в двух крупных мероприятиях: Казанском электроэнергетическом форуме и Российском венчурном форуме.

Мероприятия пройдут весной 2026 года в МВЦ «Казань Экспо». На электроэнергетическом форуме экспозиция займет площадь 40 квадратных метров, а на венчурном — 49 квадратных метров.

скриншот с сайта Госзакупок

Для обоих форумов планируется создание современных мультимедийных экспозиций с презентационными зонами, лекториями и служебными помещениями. В рамках выставок предусмотрено полное техническое оснащение, включая мультимедийное оборудование, системы освещения и подключения к интернету.

Начальная сумма госконтракта — 4,9 млн рублей.

Напомним, с января 2026 года Госкомитет Татарстана по закупкам разместил в Единой информационной системе 59 извещений о проведении закупок для госнужд. Общая сумма контрактов превысила 428 млн рублей



Наталья Жирнова