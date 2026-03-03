Индекс Мосбиржи снизился до 2825 пунктов

Индекс РТС потерял 0,9%, лидерами падения стали МКБ и «Южуралзолото»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российский рынок акций во вторник завершил торги снижением на фоне фиксации прибыли и неопределенности вокруг дальнейших трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс».

В ходе сессии индекс Мосбиржи после утреннего роста выше 2850 пунктов опустился в район 2825 пунктов. Поддержку рынку оказывал рост цен на нефть на ожиданиях эскалации конфликта между США и Ираном. Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2825,14 пункта, снизившись на 0,4%. Индекс РТС уменьшился на 0,9% — до 1146,74 пункта. Наибольшее снижение продемонстрировали акции МКБ (-5,1%), ПАО «Южуралзолото» (-4,9%), «Ростелекома» (-3,7%) и «Яндекса» (-3%).

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость европейского газа продолжает стремительно расти — $650 за тысячу кубометров.

Ариана Ранцева