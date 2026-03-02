Экономист допустил рост дивидендов от российских компаний на фоне конфликта Ирана с Израилем и США

Только золото за минувшие выходные подорожало на 2,15%, до 5 388 долларов за унцию

Рост стоимости нефти, газа и золота положительно отразится на дивидендах российских нефтяных и газовых компаний. Об этом «Реальному времени» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Напомним, что на фоне конфликта Ирана с Израилем и США золото за минувшие выходные подорожало на 2,15%, до 5 388 долларов за унцию, а нефть марки Brent прибавила в стоимости 3,3%, до 78,4 доллара за баррель. В свою очередь, стоимость фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах подскочила почти на 45% и достигала почти $569 за 1 тыс. куб. м.

— На фоне роста котировок должна быть переоценка, денежные потоки у российских компаний будут лучше, дивиденды — выше. Это будут другие уровни. Также стоит понимать, что наш рынок очень дешевый, но там много политики. Если все быстро закончится, во что я не верю, то мир вернется назад, включая золото (стоимость акций и драгметалла опустится до уровня до начала конфликта, — прим. ред.). Однако если персидская нефть с рынка уходит, то попадают прежде всего Китай и Индия. Китайцы точно у нас будут нефть брать, но я думаю, что и индусы тоже. Еще и катарский газ подвисает. Как будет Европа жить, я не знаю, но один Азербайджан ничего там не закроет, ну а те, кто покупает золото, убедились стратегически, что правы, — рассуждает аналитик.

Никита Егоров