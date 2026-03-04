Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск к Euroclear на 18,2 трлн рублей 10 апреля

Параллельно с основным делом 12 марта состоится рассмотрение апелляционных жалоб трех розничных инвесторов

Фото: Арсений Губаев

Арбитражный суд Москвы назначил новое заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Рассмотрение дела по существу состоится 10 апреля, сообщает «Интерфакс».

4 марта прошло предварительное слушание дела, на котором судья признала готовность материалов к основному рассмотрению. Заседание проводилось в закрытом режиме, о чем запросил сам Центробанк.

Сумма иска составляет 200 млрд евро, что эквивалентно 18,2 триллиона рублей. Параллельно с основным делом 12 марта состоится рассмотрение апелляционных жалоб трех розничных инвесторов. Они пытаются оспорить решение об отказе допустить их к участию в процессе против Euroclear. Это заседание также пройдет в закрытом формате.

Наталья Жирнова