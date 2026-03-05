Казанскому метро выделили дополнительные 1,5 миллиарда рублей

Завершение участка от станции «Фучика» до «Сахарова» планируется к 1 декабря

Фото: Реальное время

В Казани на завершение участка от станции «Фучика» до «Сахарова» планируется направить дополнительные 1,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, в рамках строительства предусмотрено несколько направлений работ. Основное внимание будет уделено сооружению перегонного тоннеля между станциями «10-й микрорайон» и «Фучика». Также в планах установка наружных инженерных сетей, включая системы водоснабжения и канализации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финансирование будет направлено на различные аспекты строительства: электротехнические работы, устройство котлована на станции «Фучика», обеспечение горноспасательного обслуживания на опасных производственных объектах. Предусмотрены также средства на непредвиденные расходы.

Заказчиком строительных работ выступает компания «Главстрой РТ». Работы должны быть завершены к 1 декабря 2026 года.



Напомним, что в Казани ограничат участок дороги на три месяца из-за строительства метро: будет временно ограничено движение транспорта на улице Академика Сахарова.

Наталья Жирнова