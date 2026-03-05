В Татарстане индекс потребительских цен в январе составил 101,9%

По сравнению с январем 2025 года цены выросли на 7%, быстрее всего за месяц подорожала плодоовощная продукция — до 111,06%

Фото: Динар Фатыхов

Индекс потребительских цен в Татарстане в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составил 101,90%. По сравнению с январем 2025 года показатель достиг 107,00%. Для сравнения, в январе 2025 года индекс составлял 101,56% к декабрю 2024 года и 110,03% к январю 2024 года.

Индекс цен на товары в январе 2026 года к декабрю 2025 года составил 101,66%, а по отношению к январю 2025 года — 105,09%.

Цены на продовольственные товары за месяц увеличились до 102,61%, а в годовом выражении — до 108,16%. При этом продовольственные товары без учета плодоовощной продукции подорожали до 101,42% к декабрю 2025 года и до 109,43% к январю 2025 года.

Плодоовощная продукция в январе 2026 года выросла в цене до 111,06% по сравнению с декабрем 2025 года, однако по отношению к январю 2025 года индекс составил 98,93%.

Непродовольственные товары подорожали до 100,70% к декабрю 2025 года и до 102,17% в годовом выражении.

Стоимость услуг увеличилась до 102,47% по сравнению с предыдущим месяцем и до 111,77% по сравнению с январем 2025 года.

Базовый индекс потребительских цен в январе 2026 года составил 101,06% к декабрю 2025 года и 105,93% к январю 2025 года.

В статистике отмечается, что показатели по продовольственным товарам приводятся с учетом алкогольных напитков.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за неделю на 7% подорожали куриные яйца.

Ариана Ранцева