Урок от восточного партнера: что России стоит перенять из стратегии цифрового юаня

Как Китай создал техническую возможность для осуществления в цифровом юане до 38% мировой торговли, минуя систему SWIFT

Стратегия Китая по созданию и продвижению цифрового юаня предлагает России ценные уроки в условиях формирования новой финансовой архитектуры и санкционного давления. Анализ китайского опыта позволяет определить ключевые приоритеты для развития цифрового рубля, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробности — в его авторской колонке для «Реального времени».

Системный подход как основа успеха

Китайский опыт демонстрирует важность комплексного подхода к созданию цифровой валюты. Вместо точечных решений Китай сделал ставку на построение целостной экосистемы. Запуск Международного операционного центра в Шанхае в сентябре 2025 года стал ключевым элементом этой стратегии, объединив три взаимосвязанные платформы, которые формируют костяк новой системы.

Таблица: Три ключевые платформы цифрового юаня

Платформа Ключевые функции и цели Кросс-бордерная платформа e-CNY Cross-Border (Shubida) Создание безопасной и эффективной глобальной платежной сети; расчеты в режиме реального времени вместо традиционных, занимающих несколько дней; резкое снижение стоимости транзакций Блокчейн-платформа Обеспечение взаимодействия между различными блокчейн-сетями; предоставление стандартизированных шлюзов для платежей цифровым юанем непосредственно внутри цепочки блоков Платформа для цифровых активов Обеспечение выпуска, учета и торговли цифровыми активами (облигации, векселя, углеродные квоты) с расчетами в цифровом юане

Технологическое лидерство и практическая выгода

Китай обеспечил конкурентоспособность цифрового юаня через неоспоримые технологические преимущества. Система демонстрирует скорость транзакций в 7—8 секунд при снижении стоимости операций на 75—98% по сравнению с традиционными банковскими переводами. Эти показатели стали ключевым аргументом для международных партнеров.

Параллельно с развертыванием платформ Народный банк Китая добился полного подключения своей системы трансграничных расчетов к 10 странам АСЕАН и шести странам Ближнего Востока, что создало техническую возможность для осуществления в цифровом юане до 38% мировой торговли, минуя систему SWIFT.

Подключение системы трансграничных расчетов к 10 странам АСЕАН и шести странам Ближнего Востока создало возможность для осуществления в цифровом юане до 38% мировой торговли. Jason Yuen на Unsplash

Трансграничное применение: скромные масштабы, но серьезные амбиции. Система Renminbi Digital уже работает, хотя и на ограниченной территории. По данным Бориса Титова, она доступна для использования в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и ряде государств СНГ.

Оборот. В 2025 году через систему прошел оборот, эквивалентный более 90 млрд долларов США.

Интеграция. Платформа e-CNY Cross-Border соединена с проектом mBridge — многосторонней платформой для трансграничных расчетов в цифровых валютах, что указывает на стремление Китая к созданию глобальных стандартов.

Ключевой аргумент Китая в конкурентной борьбе — неоспоримые технологические преимущества новой системы.

Скорость. Если в системе SWIFT сохраняются задержки международных платежей от 3 до 5 дней, то китайский «цифровой валютный мост» сокращает время расчетов до 7—8 секунд. В рамках совместного проекта Китая и Индонезии первый трансграничный платеж был осуществлен в 100 раз быстрее, чем традиционными методами.

Если в системе SWIFT сохраняются задержки международных платежей от 3 до 5 дней, то китайский «цифровой валютный мост» сокращает время расчетов до 7—8 секунд. В рамках совместного проекта Китая и Индонезии первый трансграничный платеж был осуществлен в 100 раз быстрее, чем традиционными методами. Стоимость. В ходе тестового этапа между Гонконгом и Абу-Даби комиссия за платеж поставщику из Ближнего Востока была снижена на 98%. Ближневосточные энерготрейдеры, подключившиеся к системе, сообщают о сокращении расходов на расчеты на 75%.

Благодаря этому «мгновенному платежу» традиционная долларовая система уже кажется медленной и дорогой, что заставляет многие страны всерьез задуматься о переходе на новую платформу.

Таблица: Сравнение традиционных платежей и системы цифрового юаня

Критерий Традиционная система (SWIFT) Цифровой юань (e-CNY) Время транзакции 3—5 дней 7—8 секунд Стоимость транзакции Высокая (десятки долларов) Снижение на 75—98% Прозрачность Ограниченная Полная сквозная отслеживаемость (для регулятора) Основное преимущество Устоявшаяся глобальная система Скорость, низкая стоимость, автономность

Российские реалии и вызовы

Текущее состояние цифрового рубля отражает различия в стратегических подходах. Если Китай ведет наступательную стратегию глобальной финансовой экспансии, то Россия фокусируется на использовании цифрового рубля как инструмента адаптации к санкциям.

Таблица: Сравнительный анализ на 2025 год

Критерий Цифровой юань Цифровой рубль Основной драйвер Создание глобальной альтернативной финансовой системы Преодоление санкционных ограничений Глобальное присутствие 30+ стран Отсутствует Оборот Экв. более $90 млрд (трансграничный) Пилотный режим

По данным на август 2025 года, в пилотных проектах цифрового рубля было открыто около 2,5 тысячи кошельков и проведено примерно 100 тысяч операций. Федеральный закон от 23.07.2025 №248-ФЗ устанавливает поэтапное внедрение системы начиная с 1 сентября 2026 года, а также требует существенных изменений в архитектуре цифрового рубля. Ключевыми нововведениями становятся:

Введение универсального платежного кода (QR-кода);

Установление обязательности его использования для; всех участников системы

Четкое определение этапов внедрения и подключения.

Особое значение имеет назначение АО НСПК оператором универсального платежного кода, что создает дополнительный централизованный элемент в архитектуре системы. Однако для глобальной конкуренции этого недостаточно.

По данным на август 2025 года, в пилотных проектах цифрового рубля было открыто около 2,5 тысячи кошельков и проведено примерно 100 тысяч операций. взято с сайта cbr.ru

Ключевые уроки для России

Опыт Китая позволяет сформулировать конкретные рекомендации для российской стратегии:

Создание экосистемы, а не просто инструмента адаптации и контроля. Как и Китай, России необходимо развивать не просто цифровую валюту, а полноценную финансовую экосистему, интегрированную с торговлей и логистикой.

Как и Китай, России необходимо развивать не просто цифровую валюту, а полноценную финансовую экосистему, интегрированную с торговлей и логистикой. Достижение технологического паритета. Российская система должна предлагать аналогичные преимущества: скорость расчетов до 10 секунд и снижение стоимости транзакций на 80—90%.

Российская система должна предлагать аналогичные преимущества: скорость расчетов до 10 секунд и снижение стоимости транзакций на 80—90%. Поэтапная международная экспансия. Следует сосредоточиться на создании «точек роста», начав с углубления интеграции цифрового рубля в торговые операции со странами ЕАЭС и СНГ.

Следует сосредоточиться на создании «точек роста», начав с углубления интеграции цифрового рубля в торговые операции со странами ЕАЭС и СНГ. Обеспечение интероперабельности. Критически важно обеспечить техническую совместимость цифрового рубля с цифровым юанем и другими цифровыми валютами центральных банков в рамках таких многосторонних инициатив.

К сбалансированной стратегии. Опыт Китая демонстрирует, что успех в области цифровых валют определяется способностью выстроить комплексную стратегию, объединяющую технологические, регуляторные и внешнеполитические компоненты.

Для России цифровой рубль должен стать не просто инструментом адаптации к санкциям, а активным элементом новой финансовой архитектуры. Сбалансированная стратегия, сочетающая развитие собственной экосистемы с взаимовыгодным партнерством с Китаем, позволит России сохранить финансовый суверенитет в условиях формирования многополярного мира.