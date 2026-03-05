Татарстан поддержит спортивные организации финансированием на 40 млн рублей

Это будет осуществлено в рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений»

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

В рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений» будет оказана государственная поддержка спортивным организациям Татарстана, реализующим программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, сообщает Минфин РТ.

На реализацию проекта в бюджете республики на 2026 год предусмотрено 40,472 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться как из федерального, так и из регионального бюджетов: по 21,8 и 18,6 млн рублей соответственно.

Средства помогут спортивным организациям улучшить подготовку молодых спортсменов и развивать спорт высших достижений в регионе в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Наталья Жирнова