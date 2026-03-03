ЦБ России оспорил регламент ЕС в европейском суде

Предметом спора стала бессрочная блокировка активов Банка России, установленная данным регламентом

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк России обратился в Общий суд Евросоюза с заявлением об оспаривании регламента, принятого Советом ЕС 12 декабря 2025 года. Иск был зарегистрирован 27 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба ЦБ.

Предметом спора стала бессрочная блокировка активов Банка России, установленная данным регламентом. Кроме того, документ лишает возможности судебной защиты прав на замороженные активы, включая исполнение любых судебных решений по этому вопросу.

— В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права, — заявили в регуляторе.

В Банке России считают, что Евросоюз принял спорный документ с нарушениями. Вместо того чтобы согласовать решение со всеми странами ЕС, его утвердили простым большинством голосов. Регулятор намерен отстаивать свои права и дальше, используя все доступные способы защиты в отношении решений ЕС и его стран-участниц.

Ранее сообщалось, что Банк России пойдет в суд против европейских банков.

Наталья Жирнова