Наличные в цифровую эпоху: почему россияне выбирают банкноты и монеты
Россия демонстрирует уникальный феномен: наряду с ростом безналичных платежей идет резкое увеличение объема наличных
Несмотря на бурное развитие безналичных технологий в России, наличные деньги не просто сохраняют свои позиции, но и показывают впечатляющий рост оборота. Согласно данным Банка России на 1 октября 2025 года, объем наличных в обращении (агрегат М0) достиг 18,6 трлн рублей. Особенно показателен рост в III квартале — 659 млрд, что в 4,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (137,4 млрд рублей). С чем это связано — подробности в статье digital-экономиста Равиля Ахтямова для «Реального времени».
Неожиданный ренессанс наличных
Статистика Банка России раскрывает увлекательный феномен: несмотря на снижение доли наличных в общей денежной массе М2 с 15,6 до 14,2%, абсолютный объем наличных денег продолжает расти. Это говорит о том, что россияне не столько отказываются от цифровых платежей, сколько диверсифицируют свои платежные методы, выбирая наиболее подходящий инструмент для каждой ситуации.
Рекордный рост наличных в третьем квартале можно рассматривать как рациональную адаптацию к совокупности факторов.
Ключевые показатели наличного денежного обращения (М0)
«Подушка безопасности» от технических и регуляторных рисков
Согласно отчету ЦБ, технические проблемы и изменения в регулировании являются ключевыми драйверами роста наличного обращения. Особенно показателен рост операций через банкоматы — поступления увеличились на 7,3%, а выдачи на 5,9%. Одновременно ужесточение банковского контроля и новые полномочия ФНС усилили осторожность населения относительно финансовой прозрачности, делая анонимные наличные более привлекательными.
- Сбои цифровой инфраструктуры. Участившиеся перебои мобильного интернета вынуждают граждан создавать «живые» денежные резервы. Банк России напрямую связывает возросший спрос с частыми отключениями интернета, которые делают безналичные расчеты непредсказуемыми. В таких условиях наличные выполняют роль надежной «подушки безопасности» для совершения повседневных платежей.
- Ужесточение финансового контроля. С 1 сентября 2025 года было усилено банковское наблюдение за подозрительными операциями, что привело к росту числа блокировок карт и задержек переводов. Это заставляет граждан диверсифицировать финансовые инструменты, чтобы минимизировать риски.
- Налоговый мониторинг. Дополнительным фактором стало предоставление ФНС с 1 июля 2025 года права точечно проверять банковские карты физических лиц в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов. Это усилило опасения населения относительно финансовой прозрачности.
Феномен «активного обращения»
Данные ЦБ подтверждают, что рост наличности не связан с паническими настроениями. Общий объем выдач наличных через банки даже сократился на 4,3%, тогда как объем поступлений уменьшился на 2,2%. При этом значительно выросла активность через банкоматы, что свидетельствует об изменении паттернов использования наличных — деньги активнее циркулируют в экономике, многократно меняя владельцев.
Анализ данных регулятора показывает значительные изменения в структуре наличного оборота:
- поступления от продажи товаров сократились на 24,1%;
- поступления на счета физлиц уменьшились на 17,9%;
- значительно выросли поступления по операциям с ценными бумагами (+21 202,1%) и налоговым платежам (+17,4%).
Региональные особенности. Данные по федеральным округам демонстрируют разнонаправленную динамику:
- в Центральном ФО объем операций вырос на 10,9%;
- в Северо-Кавказском ФО наблюдается рост выдач на 5,7%;
- в Южном ФО объем операций сократился на 1,9%.
Будущее наличных в эру цифрового рубля. Статистика ЦБ подтверждает, что введение цифрового рубля не означает конец наличных. Доля банкнот в общей сумме наличных денег остается стабильной — 99,3%, а количество банкнот на душу населения увеличилось с 57 до 61 штуки. Это свидетельствует о сохранении значительной роли наличных в платежной экосистеме.
Драйверы экономического роста и их связь с наличным оборотом
По данным РСПП, основными драйверами экономики в 2025 году стали общепит, АПК, розничная торговля, сфера услуг и строительство. Именно эти сектора традиционно характеризуются высокой долей наличных расчетов. При ожидаемом росте ВВП в диапазоне 0,5—2% (по сравнению с 4,1% в 2024 году) можно говорить о заметном замедлении экономической динамики. В таких условиях бизнес и население естественным образом стремятся к использованию более простых и проверенных финансовых инструментов.
Данные Банка России показывают, что сектора-локомотивы роста действительно характеризуются высокой долей наличных расчетов. Однако в III квартале 2025 года отмечается сокращение наличных поступлений от продажи товаров (-24,1%) и услуг (-0,3%), что может свидетельствовать о перераспределении денежных потоков в экономике.
Макроэкономические последствия. Сохраняющаяся значительная роль наличных денег имеет важные последствия для экономики, подтвержденные данными ЦБ:
- рост операционных расходов банков (оборот через банкоматы увеличился на 6,6%);
- усложнение проведения денежно-кредитной политики (доля наличных в М2 снижается, но абсолютный объем растет);
- снижение прозрачности финансовых потоков (рост наличного оборота при сокращении безналичных поступлений).
Перспективы развития платежной экосистемы
Данные ЦБ позволяют прогнозировать сохранение текущих тенденций в ближайшей перспективе. Однако в долгосрочном периоде ожидается постепенное возвращение к более сбалансированной модели, о чем свидетельствует снижение доли наличных в денежной массе М2 при сохранении их абсолютного объема.
Феномен сохранения значительной роли наличных денег в цифровую эпоху демонстрирует сложность и многогранность экономических процессов. Российские потребители и бизнес не отказываются от достижений финансовых технологий, но прагматично сочетают их с проверенными временем инструментами. Этот гибридный подход отражает зрелость финансового поведения и способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Ключевой задачей для финансовых институтов и регулятора становится создание сбалансированной платежной экосистемы, где разные формы расчетов будут не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга, обеспечивая максимальную надежность и удобство для всех участников экономического процесса.
