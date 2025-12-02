Наличные в цифровую эпоху: почему россияне выбирают банкноты и монеты

Россия демонстрирует уникальный феномен: наряду с ростом безналичных платежей идет резкое увеличение объема наличных

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на бурное развитие безналичных технологий в России, наличные деньги не просто сохраняют свои позиции, но и показывают впечатляющий рост оборота. Согласно данным Банка России на 1 октября 2025 года, объем наличных в обращении (агрегат М0) достиг 18,6 трлн рублей. Особенно показателен рост в III квартале — 659 млрд, что в 4,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (137,4 млрд рублей). С чем это связано — подробности в статье digital-экономиста Равиля Ахтямова для «Реального времени».

Неожиданный ренессанс наличных

Статистика Банка России раскрывает увлекательный феномен: несмотря на снижение доли наличных в общей денежной массе М2 с 15,6 до 14,2%, абсолютный объем наличных денег продолжает расти. Это говорит о том, что россияне не столько отказываются от цифровых платежей, сколько диверсифицируют свои платежные методы, выбирая наиболее подходящий инструмент для каждой ситуации.

Россияне не столько отказываются от цифровых платежей, сколько диверсифицируют свои платежные методы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рекордный рост наличных в третьем квартале можно рассматривать как рациональную адаптацию к совокупности факторов.

Ключевые показатели наличного денежного обращения (М0)

Показатель Данные за III кв. 2025 Данные за III кв. 2024 Изменение/Рост Квартальный прирост наличности в обращении (М0) 659 млрд рублей 137,4 млрд рублей ~4,8 раза Общий объем наличности (М0) на 1 окт. 18 632,7 млрд рублей 18 063,6 млрд рублей +3,2% Структура М0 Банкноты: 18 502,9 млрд рублей; Монеты: 129,8 млрд рублей Банкноты: 17 935,8 млрд рублей; Монеты: 127,7 млрд рублей Банкноты: +3,2%; Монеты: +1,6% Доля наличных в денежной массе М2 14,2% 15,6% -1,4 п.п.

«Подушка безопасности» от технических и регуляторных рисков

Согласно отчету ЦБ, технические проблемы и изменения в регулировании являются ключевыми драйверами роста наличного обращения. Особенно показателен рост операций через банкоматы — поступления увеличились на 7,3%, а выдачи на 5,9%. Одновременно ужесточение банковского контроля и новые полномочия ФНС усилили осторожность населения относительно финансовой прозрачности, делая анонимные наличные более привлекательными.

Сбои цифровой инфраструктуры. Участившиеся перебои мобильного интернета вынуждают граждан создавать «живые» денежные резервы. Банк России напрямую связывает возросший спрос с частыми отключениями интернета, которые делают безналичные расчеты непредсказуемыми. В таких условиях наличные выполняют роль надежной «подушки безопасности» для совершения повседневных платежей.

Участившиеся перебои мобильного интернета вынуждают граждан создавать «живые» денежные резервы. Банк России напрямую связывает возросший спрос с частыми отключениями интернета, которые делают безналичные расчеты непредсказуемыми. В таких условиях наличные выполняют роль надежной «подушки безопасности» для совершения повседневных платежей. Ужесточение финансового контроля. С 1 сентября 2025 года было усилено банковское наблюдение за подозрительными операциями, что привело к росту числа блокировок карт и задержек переводов. Это заставляет граждан диверсифицировать финансовые инструменты, чтобы минимизировать риски.

С 1 сентября 2025 года было усилено банковское наблюдение за подозрительными операциями, что привело к росту числа блокировок карт и задержек переводов. Это заставляет граждан диверсифицировать финансовые инструменты, чтобы минимизировать риски. Налоговый мониторинг. Дополнительным фактором стало предоставление ФНС с 1 июля 2025 года права точечно проверять банковские карты физических лиц в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов. Это усилило опасения населения относительно финансовой прозрачности.

Особенно показателен рост операций через банкоматы — поступления увеличились на 7,3%, а выдачи на 5,9%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Феномен «активного обращения»

Данные ЦБ подтверждают, что рост наличности не связан с паническими настроениями. Общий объем выдач наличных через банки даже сократился на 4,3%, тогда как объем поступлений уменьшился на 2,2%. При этом значительно выросла активность через банкоматы, что свидетельствует об изменении паттернов использования наличных — деньги активнее циркулируют в экономике, многократно меняя владельцев.

Анализ данных регулятора показывает значительные изменения в структуре наличного оборота:

поступления от продажи товаров сократились на 24,1%;

поступления на счета физлиц уменьшились на 17,9%;

значительно выросли поступления по операциям с ценными бумагами (+21 202,1%) и налоговым платежам (+17,4%).

Региональные особенности. Данные по федеральным округам демонстрируют разнонаправленную динамику:

в Центральном ФО объем операций вырос на 10,9%;

в Северо-Кавказском ФО наблюдается рост выдач на 5,7%;

в Южном ФО объем операций сократился на 1,9%.

Будущее наличных в эру цифрового рубля. Статистика ЦБ подтверждает, что введение цифрового рубля не означает конец наличных. Доля банкнот в общей сумме наличных денег остается стабильной — 99,3%, а количество банкнот на душу населения увеличилось с 57 до 61 штуки. Это свидетельствует о сохранении значительной роли наличных в платежной экосистеме.

Общий объем выдач наличных через банки даже сократился на 4,3%, тогда как объем поступлений уменьшился на 2,2%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Драйверы экономического роста и их связь с наличным оборотом

По данным РСПП, основными драйверами экономики в 2025 году стали общепит, АПК, розничная торговля, сфера услуг и строительство. Именно эти сектора традиционно характеризуются высокой долей наличных расчетов. При ожидаемом росте ВВП в диапазоне 0,5—2% (по сравнению с 4,1% в 2024 году) можно говорить о заметном замедлении экономической динамики. В таких условиях бизнес и население естественным образом стремятся к использованию более простых и проверенных финансовых инструментов.

Данные Банка России показывают, что сектора-локомотивы роста действительно характеризуются высокой долей наличных расчетов. Однако в III квартале 2025 года отмечается сокращение наличных поступлений от продажи товаров (-24,1%) и услуг (-0,3%), что может свидетельствовать о перераспределении денежных потоков в экономике.

Макроэкономические последствия. Сохраняющаяся значительная роль наличных денег имеет важные последствия для экономики, подтвержденные данными ЦБ:

рост операционных расходов банков (оборот через банкоматы увеличился на 6,6%);

усложнение проведения денежно-кредитной политики (доля наличных в М2 снижается, но абсолютный объем растет);

снижение прозрачности финансовых потоков (рост наличного оборота при сокращении безналичных поступлений).

Однако в III квартале 2025 года отмечается сокращение наличных поступлений от продажи товаров (-24,1%) и услуг (-0,3%). Мария Зверева / realnoevremya.ru

Перспективы развития платежной экосистемы

Данные ЦБ позволяют прогнозировать сохранение текущих тенденций в ближайшей перспективе. Однако в долгосрочном периоде ожидается постепенное возвращение к более сбалансированной модели, о чем свидетельствует снижение доли наличных в денежной массе М2 при сохранении их абсолютного объема.

Феномен сохранения значительной роли наличных денег в цифровую эпоху демонстрирует сложность и многогранность экономических процессов. Российские потребители и бизнес не отказываются от достижений финансовых технологий, но прагматично сочетают их с проверенными временем инструментами. Этот гибридный подход отражает зрелость финансового поведения и способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

Ключевой задачей для финансовых институтов и регулятора становится создание сбалансированной платежной экосистемы, где разные формы расчетов будут не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга, обеспечивая максимальную надежность и удобство для всех участников экономического процесса.