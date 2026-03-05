Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными, теперь администрация должна вернуть $130 млрд

Среди истцов по возврату средств оказались такие крупные организации, как FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Федеральный суд США вынес решение о возврате более $130 млрд импортерам, сообщает «Интерфакс». Эти средства были получены администрацией Дональда Трампа в результате введения глобальных пошлин в прошлом году.

Решение стало следствием февральского вердикта Верховного суда США, который признал незаконным введение пошлин в 2025 году. Судьи установили, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года не наделяет президента правом устанавливать подобные пошлины. Тем не менее Дональд Трамп снова объявил о повышении импортных пошлин: сначала до 10%, потом до 15% для всех стран мира.

После этого решения сотни компаний подали иски против администрации, сообщала газета The Wall Street Journal. Среди истцов оказались такие крупные организации, как FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble. Общее количество зарегистрированных исков превысило 2 000.

Судья Ричард Итон распорядился о возврате средств через Погранично-таможенную службу США. При этом суммы будут пересчитаны с учетом отмены незаконных пошлин.

Известно, что администрация Трампа планирует обжаловать решение суда. Однако попытка отложить его исполнение на время рассмотрения апелляции, поданная 4 марта Министерством юстиции, была отклонена.

Наталья Жирнова