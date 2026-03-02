Аналитик: конфликт на Ближнем Востоке благоприятствует рублю

Это происходит благодаря подъему цен на нефть

Фото: Динар Фатыхов

Наталия Пырьева, возглавляющая аналитический департамент компании «Цифра брокер», заявила для ТАСС, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке способна положительно повлиять на динамику курса рубля относительно основных мировых валют благодаря подъему цен на нефть.

Она пояснила, что возникающие конфликты нарушают логистику транспортировки сырья, поскольку через Ормузский пролив проходит значительная доля общемировых поставок углеводородов. Такая нестабильность провоцирует рост спроса на российскую нефть, способствуя укреплению рубля.

Вместе с тем, подчеркнула эксперт, учитывая перспективу ужесточения бюджетных ограничений и уменьшение объема финансовых операций Центробанка и Минфина, существенных изменений обменного курса ожидать не приходится. Ожидается, что доллар останется стабильным в пределах диапазона 76—80 рублей.

Напомним, что нефть Brent резко подорожала на 13% на фоне атаки США и Израиля на Иран. Золото также бьет рекорды.

Наталья Жирнова