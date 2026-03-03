Кредитная нагрузка в Татарстане достигла 61,2% от зарплаты

На каждого жителя республики приходится в среднем 568,3 тысячи рублей задолженности

Фото: Динар Фатыхов

По данным РИА «Новости», в начале 2026 года в Татарстане заметно увеличился объем банковских долгов жителей. На каждого жителя республики приходится в среднем 568,3 тысячи рублей задолженности — это на 30,9 тысячи рублей больше, чем годом ранее.

Соотношение долга к годовой зарплате составило 61,2%. По этому показателю Татарстан занял 70-е место среди российских регионов. Для сравнения: в соседней Чувашии уровень закредитованности немного выше — 63,3%, при этом средний долг составляет 447 тысяч рублей. В Марий Эл этот показатель существенно ниже: 48,8% при задолженности 352,9 тысячи рублей на человека.

В целом по России соотношение долга к зарплате составляет 45,7%, а средняя задолженность перед банками — 473,3 тысячи рублей на человека.

Ранее Татарстан занял 15-е место по кредитному рейтингу. В январе 2026 года показатель в республике составил 738 баллов, что на 1 пункт ниже уровня января 2025 года.

Наталья Жирнова