АвтоВАЗ: старт 2026 года стал худшим для авторынка за 20 лет

Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин

Фото: Дарья Пинегина

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2026 году может повторить показатели прошлого года и продемонстрировать оживление во второй половине периода. Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto2026, пишут «Ведомости».

По словам Костромина, начало 2026 года оказалось хуже ожиданий компании.

— На мой взгляд, это, наверное, худшие январь — февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже, — сказал эксперт.

17 февраля президент АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о корректировке планов продаж на февраль на 15%. Компания рассчитывала реализовать более 20 тысяч машин за месяц, но текущие темпы продаж не позволяют достичь даже этого сниженного показателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соколов отметил пессимистичную динамику рынка в начале 2026 года, выделив серьезную просадку по объемам автокредитования. При этом кредитами пользуются около двух третей покупателей автомобилей. Несмотря на решение Центробанка снизить ключевую ставку до 15,5%, это пока не привело к оживлению спроса на новые машины.

В январе текущего года президент АвтоВАЗа заявлял о планах выпустить в 2026 году 400 тысяч новых автомобилей, включая экспортные поставки. Для сравнения: в 2025 году с конвейера предприятия сошло 325 тысяч машин — на 38% меньше, чем годом ранее.



Рената Валеева