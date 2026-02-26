Новости авто

Постоплату парковок в Казани введут в 2026 году

13:48, 26.02.2026

По словам мэра, гибридную систему оплаты планируют внедрить до лета текущего года

Фото: Максим Платонов

В Казани внедрение системы постоплаты муниципальных парковок запланировано на 2026 год. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, реализация механизма может быть завершена до лета текущего года. Для запуска потребуется внедрение гибридной системы оплаты.

Мэр отметил, что изучен опыт Москвы, а также найдено необходимое дополнительное финансирование. Планируется завершить доработку и внедрение программного обеспечения в обозначенные сроки.

Ранее «Реальное время» писало, что 41% водителей Татарстана допускают временную блокировку авто.

Ариана Ранцева

