Новости общества

05:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

09:38, 25.05.2026

Причина ограничений — работы по подключению 2 водопроводов

В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду
Фото: Динар Фатыхов

В некоторых домах Советского района Казани отключат воду с 9:00 29 мая до 9:00 30мая. Причина ограничений — работы по подключению 2 водопроводов ЖК по пр. Победы к централизованным сетям водоснабжения, сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

Под ограничения попадают следующие адреса:

— Аделя Кутуя, 157б;

— проспект Победы, 57, 57а, 57а корп.1; 57б, 57в, 105/1, 105а, 109б.

Также воды не будет в четырех административных зданиях.

При необходимости жители могут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: 231-62-60.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров по снижению количества аварий в ЖКХ.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также