В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду
Причина ограничений — работы по подключению 2 водопроводов
В некоторых домах Советского района Казани отключат воду с 9:00 29 мая до 9:00 30мая. Причина ограничений — работы по подключению 2 водопроводов ЖК по пр. Победы к централизованным сетям водоснабжения, сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».
Под ограничения попадают следующие адреса:
— Аделя Кутуя, 157б;
— проспект Победы, 57, 57а, 57а корп.1; 57б, 57в, 105/1, 105а, 109б.
Также воды не будет в четырех административных зданиях.
При необходимости жители могут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: 231-62-60.
