«Ак Барс» с трудом победил в гостях «Ладу» в матче КХЛ

«Барсы» одержали третью победу подряд в чемпионате

«Ак Барс» переиграл в гостях тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу подряд.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Нэйтан Тодд, еще по одной шайбе в активе Дмитрия Яшкина и Никиты Лямкина. У «Лады» голы забили Тайлер Граовац и Райли Савчук.

С 12 февраля «Ак Барс» выиграл все три игры в КХЛ, обыграв ранее «Торпедо» (4:3) и «Авангард» (5:2).

В ноябре «Ак Барс» проиграл «Ладе» в Казани в овертайме со счетом 3:4. На неделе тольяттинцы стали первой командой в сезоне, потерявшей шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Нижнем Новгороде с «Торпедо» в 17:00 по московскому времени.

«Лада» — «Ак Барс» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 — Граовац (Коттон, Чивилёв, 06:43, 5х4);

1:1 — Яшкин (Фисенко, Яруллин, 12:17);

1:2 — Тодд (Семенов, Бардин, 24:37);

2:2 — Савчук (28:31, 4х5);

2:3 — Тодд (Лямкин, Фисенко, 57:48);

2:4 — Барабанов.

Зульфат Шафигуллин