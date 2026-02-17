УНИКС в шаге от «Финала четырех»: казанцы сегодня сыграют с «Игокеей» в Боснии

Предстоящий матч станет второй очной встречей соперников в истории

УНИКС готовится к ключевому матчу группового этапа Winline Basket Cup. Во вторник, 17 февраля, команда отправится в город Лакташи (Босния и Герцеговина), где встретится с местным клубом «Игокеа».

Для УНИКСа эта встреча — шанс досрочно гарантировать себе место в «Финале четырех». После победы над «Игокеей» 28 января на паркете казанского «Баскет‑холла» (92:84) команда вернулась на первое место в группе «Б». Тот матч стал настоящим триллером: счет менялся 10 раз, а равенство фиксировалось пять раз. Теперь очередная победа выведет казанцев в решающую стадию турнира.

Соперник УНИКСа, «Игокеа», пока не может похвастаться результатами: в четырех турах группового этапа команда не одержала ни одной победы и занимает последнее место в квартете. Шансы боснийского клуба на выход в «Финал четырех» уже утрачены.

При этом в Адриатической лиге «Игокеа» демонстрирует более устойчивые результаты. Под руководством Ненада Стефановича команда одержала 8 побед в 17 турах и занимает восьмую строчку. После январского поражения от УНИКСа боснийцы сумели обыграть словенскую «Крку» на выезде (86:85), однако затем потерпели поражения от «Дубая» (78:94) и «Црвена Звезды» (84:94).



Игра начнется в 21:00 мск. Следить за ней можно будет на телеканале «Матч Страна», в «VK Видео», на платформе Winline и на официальном сайте турнира.

Рената Валеева