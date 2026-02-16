Артига назвал возможные сроки появления Даку в составе «Рубина»

Лучший бомбардир казанской команды рискует пропустить первый официальный матч в весенней части чемпионата

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал возможные сроки возвращения нападающего Мирлинда Даку в основной состав после травмы. Лучший бомбардир казанцев может пропустить первый официальный матч команды в весенней части сезона.

— Даку травмировался на первой же тренировке на сборах, неудачно наступив на мяч. Это повреждение мышечно-сухожильного характера, там сложно дать конкретные сроки восстановления. Важно, как отреагирует организм на индивидуальную работу игрока, которую он сейчас проводит на поле. Если все пройдет хорошо, то к матчу с «Краснодаром» он может быть готов. По поводу первого весеннего матча против махачкалинского «Динамо» — не уверен, — сказал Артига клубной пресс-службе.

Также испанский тренер хорошо оценил игру других нападающих команды Жака Сиве и Даниила Моторина. Оба игрока отличились в воскресной игре против ташкентского «Пахтакора» (2:0). Артига заявил, что «Рубину» необходимо прибавлять в количестве забитых мячей.

В первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) казанская команда забила 16 голов в 18 турах. Десять из них в активе Мирлинда Даку — лучшего бомбардира «Рубина» в последних трех сезонах.

Следующий официальный матч «Рубин» проведет 28 февраля в гостях с махачкалинским «Динамо» в 19.30 по московскому времени. Первую игру в Казани команда сыграет 8 марта с «Краснодаром».

Зульфат Шафигуллин