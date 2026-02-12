В Казани организуют четыре площадки для «Лыжни России — 2026»

Центральным местом станет стадион «Локомотив», также гонки пройдут в лесах и на улицах города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани будет обустроено четыре локации для участия в «Лыжне России». Об этом сообщили организаторы Всероссийской массовой гонки.

Центральной площадкой для старта станет стадион «Локомотив» в Юдино. Также «Лыжня России» пройдет на лыжных трассах по улице Гаврилова, в Горкинско-ометьевском лесу и Березовой роще в Дербышках. Дистанция массового старта составит 2 км.

На центральной площадке на «Локомотиве» состоятся гонки на 5 и 10 км, ветеранские и благотворительные забеги. Также здесь пройдет эстафетная гонка с участием команд из отдельных жилых комплексов города.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2026» в Татарстане пройдет 14 февраля во всех районах республики.

Шафигуллин Зульфат