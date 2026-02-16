Тренер «Пахтакора» Таджиев: «Рубин» — добротная и мощная команда»

Казанская команда обыграла узбекистанцев в контрольной игре на сборах в Турции

Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Таджиев назвал «Рубин» добротной командой. Казанцы обыграли узбекистанский клуб в контрольном матче на сборах в Турции со счетом 2:0.

Таджиев заявил, что «Рубин» является самым сильным соперником из тех, с кем «Пахтакор» играл на зимних сборах в этом году.

— Мы до «Рубина» уже играли с европейскими соперниками. Это были неплохие клубы, но «Рубин» среди них самый сильный. На сегодняшний день это добротная и мощная команда. Чемпионат России сам по себе неслабый. Думаю, уровень футбола в России, несмотря ни на что, не упал, — сказал Таджиев «Чемпионату».

Ранее в январе и феврале «Пахтакор» провел четыре контрольных поединка против македонских клубов «Струга» и «Пелистер», а также с украинскими «Оболонью» и «Эпицентром».

«Рубин» зимой еще не проигрывал, одержав пять побед в пяти матчах под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Зульфат Шафигуллин