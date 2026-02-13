Новости спорта

Татарстанский лыжник Коростелев занял 15-е место в гонке на Олимпийских играх

14:57, 13.02.2026

Первым к финишу пришел Йоханнес Клэбо

Фото: Артем Дергунов

Татарстанский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх.

Первым к финишу пришел Йоханнес Клэбо, серебро — у француза Деложа, бронзовым призером стал норвежец Хедегарт.

Другая татарстанская лыжница — Дарья Непряева накануне стала 21-й на этой дистанции.

Ранее сообщалось, что татарстанские лыжники не вышли даже в четвертьфинал олимпийского спринта.

Никита Егоров

