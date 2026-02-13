Татарстанский лыжник Коростелев занял 15-е место в гонке на Олимпийских играх
Первым к финишу пришел Йоханнес Клэбо
Татарстанский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх.
Первым к финишу пришел Йоханнес Клэбо, серебро — у француза Деложа, бронзовым призером стал норвежец Хедегарт.
Другая татарстанская лыжница — Дарья Непряева накануне стала 21-й на этой дистанции.
Ранее сообщалось, что татарстанские лыжники не вышли даже в четвертьфинал олимпийского спринта.
