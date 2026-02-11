Спортивные мероприятия в Татарстане возьмут под охрану за 1,7 млн рублей

Охрана будет задействована в нескольких населенных пунктах республики, включая Казань, Арск, Нижнекамск, Заинск, Аксубаево, Буинск и Чистополь

Фото: Динар Фатыхов

Республиканский центр физкультуры и юношеского спорта Минспорта Татарстана объявил тендер на охрану спортивных мероприятий в регионе. Общая стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Услуги частной охраны предусматривают обеспечение порядка на мероприятиях и организацию пропускного режима. Согласно условиям тендера, у рядовых охранников не будет огнестрельного оружия — в их арсенале предусмотрена лишь резиновая палка. При этом мобильная группа должна быть вооружена в соответствии с требованиями законодательства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Распределение бюджета по видам спорта выглядит следующим образом:

первенство РТ по баскетболу (для разных возрастных групп) — 704,8 тыс. рублей;

соревнования по волейболу — 443,8 тыс.;

турниры по пляжному волейболу — 72 тыс.;

состязания по карате — 24,7 тыс.;

мероприятия по легкой атлетике — 121,2 тыс.;

турниры по настольному теннису — 58,1 тыс.;

соревнования по прыжкам на батуте (самая бюджетная категория в рамках тендера) — 21,5 тыс.;

Напомним, что лицей №37 Нижнекамска заключил контракт на охрану за 1,5 млн в начале 2026 года. Именно в этом учебном учреждении ученик 7‑го класса напал с ножом на сотрудницу лицея, разбросал петарды и был задержан.

Наталья Жирнова