Аделия Петросян откатала короткую программу без ошибок на Олимпиаде — 2026

Российская фигуристка набрала за свой прокат 72,89 балла

Фото: Реальное время

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала без падений и ошибок короткую программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Соревнования в прямом эфире идут из Италии.

За короткую программу Аделия Петросян набрала 72,89 балла и вышла на промежуточное первое место. Российская фигуристка выступает на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru





Петросян является действующей трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию. Спортсменка три года подряд удерживает статус сильнейшей фигуристки страны.

С весны 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных турниров по фигурному катанию. В 2025 году россиян вернули в нейтральном статусе, однако допустили на соревнования только Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Зульфат Шафигуллин