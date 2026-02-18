МОК объяснил отсутствие смартфонов у российских олимпийцев

Комитет сослался на требования действующего законодательства

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Международном олимпийском комитете объяснили, почему российским спортсменам не были вручены смартфоны Samsung на Олимпийских играх в Италии. Как сообщил РБК, распространение устройств среди спортсменов из определенных стран запрещено «в целях соблюдения действующего законодательства».

В комитете отметили, что приняли все возможные меры, чтобы все участники Игр имели доступ к важной информации о соревнованиях и к игровым сервисам для спортсменов.

Ранее ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что в Олимпийской деревне получил коробку с подарками, в которой были только шампунь и зубная паста.

До начала Игр-2026 организаторы заявляли, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от компании Samsung, являющейся спонсором МОК.

Ариана Ранцева