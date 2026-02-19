Казанский «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с «Ладой» в КХЛ

Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Ладой» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Тольятти и начнется в 18:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» произошло лишь одно изменение по сравнению с предыдущей игрой в чемпионате с «Авангардом» (5:2). В защите вместо капитана Алексея Марченко сыграет Константин Лучевников. С капитанской нашивкой выйдет Михаил Фисенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

В прямом эфире матч покажут на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета» в 18:00 мск.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев) — Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Миллер; Хмелевский — Семенов — Тодд, Карпухин — Лучевников; Денисенко — Фисенко — Яшкин, Ст. Терехов — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Пустозеров, Потапов — Бардин.

Зульфат Шафигуллин