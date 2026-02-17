Казанский «Ак Барс» обыграл в Омске «Авангард» в матче КХЛ

Команда Анвара Гатиятулина одержала волевую победу, отыгравшись с 1:2

«Ак Барс» обыграл в гостях омский «Авангард» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала волевую победу, отыгравшись с 1:2.

В составе «Ак Барса» по разу отличились Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Никита Лямкин, Митчелл Миллер и Григорий Денисенко. У «Авангарда» шайбы в активе Михаила Котляревского и Эндрю Потуральски.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» сократил отставание от «Авангарда» в таблице Восточной конференции до пяти очков. В активе казанцев стало 77 набранных баллов — против 82 у омичей.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 февраля в Тольятти с «Ладой» в 18:00 по московскому времени.

«Авангард» — «Ак Барс» — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы:

0:1 — Яшкин (Семенов, Пустозеров, 09:42, 5х4);

1:1 — Котляревский (Мартынов, Игумнов, 25:09);

2:1 — Потуральски (Лажуа, Окулов, 29:26, 5х3);

2:2 — Дыняк (Кателевский, 30:33, 4х5);

2:3 — Лямкин (Хмелевский, Тодд, 50:42);

2:4 — Миллер (Яшкин, Денисенко, 51:19);

2:5 — Денисенко (Яшкин, Фисенко, 59:53, ПВ)

Зульфат Шафигуллин