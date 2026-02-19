Казанский «Рубин» может арендовать чилийского опорника «Сочи» Начо

Клубы продолжают общение по арендному соглашению игрока

Фото: Реальное время

«Рубин» работает над арендой центрального полузащитника «Сочи» Игнасио Сааведры (Начо) в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Стороны договариваются об арендном соглашении по игроку, обсуждая финальные моменты сделки. Аренда Сааведры в «Рубин» должна быть оформлена до 23.59 по мск 19 февраля — дедлайна закрытия зимнего трансферного окна.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский «Рубин» продолжает поиски центрального полузащитника на фоне долгосрочных травм Угочукву Иву и Далера Кузяева.

Сааведра выступает за «Сочи» с 2024 года, перейдя из чилийского клуба «Универсидад Католика». Футболист является четырехкратным победителем чемпионата Чили, а также вызывается в основную сборную своей страны.

В нынешнем сезоне Сааведра провел 22 матча за «Сочи» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1,8 млн.

Ранее «Рубин» объявил о подписании контракта с вратарем Алексеем Кеняйкиным.

Зульфат Шафигуллин