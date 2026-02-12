Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» в овертайме над «Торпедо»

Казанская команда сравняла счет за 12 секунд до финальной сирены и победила в дополнительное время

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на победу над «Торпедо» (4:3ОТ) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы сравняли счет за 12 секунд до финальной сирены, а затем забили решающий гол в дополнительное время.

— Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. Потому что до паузы мы попали в такую полосу, когда по многим компонентам превосходили соперника, но все складывалось не в нашу пользу, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» остался на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 55 играх чемпионата КХЛ. Следующий матч казанская команда проведет 17 февраля в Омске против «Авангарда» в 16:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин