Татарстанский лыжник Коростелев оправдал использование норвежцами нового оборудования

«Если это разрешено и было оговорено с FIS, то вопрос в том, кто быстрее что найдет», — отметил Коростелев

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал ситуацию с использованием норвежскими спортсменами специального клистерного ролика в олимпийском спринте. По его мнению, если использование новых технологий не нарушает правила, то в этом нет ничего предосудительного.

Спор возник из-за применения норвежскими сервисменами специального ролика для быстрого нанесения клистера на лыжи. Устройство позволяет эффективно изменять зону держания лыж, что особенно важно при прохождении дистанции. Примечательно, что о получении норвежской командой специального разрешения от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) другие сборные узнали уже после соревнований.

— Если это разрешено и было оговорено с FIS, то вопрос в том, кто быстрее что найдет, — отметил Коростелев.

Лыжник подчеркнул, что в спорте мелочей не бывает, и команды вправе искать законные способы улучшения результатов. По его словам, главное — соблюдение существующих правил. В результате мужского спринта на Олимпиаде-2026 победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, второе место занял американец Бен Огден, а третье — норвежец Оскар Вике.

Наталья Жирнова